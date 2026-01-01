Bludit 是一个开源的扁平文件内容管理系统，它将每个帖子、页面和设置存储为磁盘上的 Markdown 和 JSON 文件。由于它不需要 MySQL、PostgreSQL 或任何其他数据库，因此整个堆栈比传统的 PHP CMS 更轻量、备份更快，并且更容易在服务器之间迁移。

在 VPS 上自托管 Bludit 让博主和小型网站所有者完全拥有他们的内容和主题，没有第三方托管费用，也没有平台锁定。帖子可以通过基于浏览器的管理界面或直接在文件系统上进行编辑，该项目附带内置图像管理器、插件系统和可供自定义的现代主题。