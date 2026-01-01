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简单、快速、安全的平面文件CMS，适用于个人博客和小型网站，无需数据库。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Bludit 构建什么

Bludit 是一个开源的扁平文件内容管理系统，它将每个帖子、页面和设置存储为磁盘上的 Markdown 和 JSON 文件。由于它不需要 MySQL、PostgreSQL 或任何其他数据库，因此整个堆栈比传统的 PHP CMS 更轻量、备份更快，并且更容易在服务器之间迁移。

在 VPS 上自托管 Bludit 让博主和小型网站所有者完全拥有他们的内容和主题，没有第三方托管费用，也没有平台锁定。帖子可以通过基于浏览器的管理界面或直接在文件系统上进行编辑，该项目附带内置图像管理器、插件系统和可供自定义的现代主题。

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你可以用 {name} 构建什么

Bludit 的主要功能

无需数据库

将所有内容存储在扁平的 Markdown 和 JSON 文件中，因此部署、备份和版本控制就像复制一个文件夹一样简单。

Markdown 发布

使用支持草稿、定时发布和分类的基于浏览器的编辑器，以 Markdown 格式撰写文章和页面。

主题和插件

使用内置的现代主题定制外观，并通过插件系统扩展功能，而无需触及核心代码。

内置图片管理器

上传、整理并嵌入来自集成到管理面板中的媒体库的图片，无需外部存储服务。

多用户角色

邀请具有不同权限的编辑和作者，以便多位贡献者无需共享一个账户即可发布内容。

为什么要在 Hostinger 上运行 Bludit

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Martin K
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