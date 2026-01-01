这个无头Kodi部署运行一个持久的媒体库服务器，无需显示器，使您的网络中的多个Kodi客户端能够共享一个集中式的MariaDB支持的数据库。每个Kodi实例不再维护自己的独立媒体库，所有客户端都连接到共享数据库，以实现统一的观看历史、评分和元数据。内置的网页界面让您可以从任何浏览器管理媒体源、触发媒体库扫描和安装附加组件。

在VPS上自托管使您的共享Kodi媒体库始终可供网络上的每个客户端使用，无论是否有其他机器正在运行。将您的其他Kodi安装连接到此部署的数据库和网页界面端口，即可开始共享您的媒体库。