Wealthfolio 是一个隐私优先的开源投资追踪器，它将来自多个券商和银行的持仓整合到一个仪表盘中。它追踪投资组合表现、净资产、股息和收入，并将您的回报与标普500指数等基准进行比较——所有这些都无需将您的财务数据发送到第三方云。

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