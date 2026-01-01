一键部署 Wealthfolio。
用于投资组合、净资产和财务业绩分析的开源个人投资追踪器。
为 Wealthfolio 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Wealthfolio 的主要功能
多券商整合
将来自多个券商和银行账户的持仓整合到一个统一的仪表板中，并支持CSV导入，以便轻松上手。
投资组合绩效分析
将账户表现与标普500等主要指数进行比较，并追踪您整个投资历史中的时间加权回报。
净资产追踪
共同监控所有资产和负债，以准确、及时地了解您随时间变化的整体财务状况。
股息和收益监控
自动追踪所有持仓的股息支付和利息收入，让您清楚了解您的被动收入来源。
退休规划工具
运行蒙特卡洛模拟和FIRE（财务独立，提前退休）预测，以压力测试您的储蓄策略，并估算何时能实现财务独立。
投资组合再平衡
设置目标资产配置百分比，并接收再平衡建议，以使您的投资组合与您的投资策略保持一致。
为什么要在 Hostinger 上运行 Wealthfolio
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。