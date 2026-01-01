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免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Wealthfolio 构建什么

Wealthfolio 是一个隐私优先的开源投资追踪器，它将来自多个券商和银行的持仓整合到一个仪表盘中。它追踪投资组合表现、净资产、股息和收入，并将您的回报与标普500指数等基准进行比较——所有这些都无需将您的财务数据发送到第三方云。

在您自己的VPS上自托管 Wealthfolio，让您完全掌控自己的财务记录。该应用程序将所有数据存储在本地SQLite数据库中，使备份变得简单，并消除了订阅费用。凭借对CSV导入、用于退休规划的蒙特卡洛模拟以及内置投资组合再平衡建议的支持，它涵盖了个人投资管理的全部范围。

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Wealthfolio 的主要功能

多券商整合

将来自多个券商和银行账户的持仓整合到一个统一的仪表板中，并支持CSV导入，以便轻松上手。

投资组合绩效分析

将账户表现与标普500等主要指数进行比较，并追踪您整个投资历史中的时间加权回报。

净资产追踪

共同监控所有资产和负债，以准确、及时地了解您随时间变化的整体财务状况。

股息和收益监控

自动追踪所有持仓的股息支付和利息收入，让您清楚了解您的被动收入来源。

退休规划工具

运行蒙特卡洛模拟和FIRE（财务独立，提前退休）预测，以压力测试您的储蓄策略，并估算何时能实现财务独立。

投资组合再平衡

设置目标资产配置百分比，并接收再平衡建议，以使您的投资组合与您的投资策略保持一致。

为什么要在 Hostinger 上运行 Wealthfolio

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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