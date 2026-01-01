一键安装部署 Percona PMM
开源数据库监控和管理平台，支持 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等。
为 Percona PMM 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Percona PMM 构建什么
Percona 监控与管理 (PMM) 是一个免费的开源平台，专为数据库可观测性而构建。它收集来自 MySQL、PostgreSQL、MariaDB、MongoDB 和 ProxySQL 的指标、查询分析和性能数据，然后在预构建的 Grafana 仪表板中展示所有这些数据，并提供深入的逐查询钻取功能。PMM 包含一个内置的查询分析 (QAN) 引擎，该引擎可以精确定位慢查询、解释执行计划，并跟踪查询指纹随时间的变化——从而让 DBA 获得所需的可见性，无需第三方工具即可调整性能。
在您的 VPS 上自托管 PMM 可以将敏感的数据库凭据和查询数据完全保留在您自己的基础设施中。没有按主机收费、没有云出口费用，也没有供应商锁定——只有对保留期、警报阈值和仪表板自定义的完全控制权。
Percona PMM 的主要功能
多数据库支持
通过单一界面监控 MySQL、PostgreSQL、MariaDB、MongoDB 和 ProxySQL，无需为每种数据库类型部署单独的监控堆栈。
查询分析
识别并分析最慢和资源消耗最高的查询，结合执行计划分解和历史指纹跟踪。
预建仪表盘
数十个 Grafana 仪表盘开箱即用，涵盖 InnoDB 内部结构、复制延迟、MongoDB oplog 和 PostgreSQL 清理活动。
集成告警
使用内置的 Percona Alerting，为复制延迟、磁盘利用率、慢查询和连接饱和定义基于阈值的警报。
安全威胁顾问
自动化数据库安全检查会标记配置风险，例如缺少身份验证、弱密码和暴露的管理界面。
数据留存控制
独立配置指标保留期限和分辨率，以平衡存储使用与容量规划所需的粒度。
为什么要在 Hostinger 上运行 Percona PMM
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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