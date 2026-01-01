Percona 监控与管理 (PMM) 是一个免费的开源平台，专为数据库可观测性而构建。它收集来自 MySQL、PostgreSQL、MariaDB、MongoDB 和 ProxySQL 的指标、查询分析和性能数据，然后在预构建的 Grafana 仪表板中展示所有这些数据，并提供深入的逐查询钻取功能。PMM 包含一个内置的查询分析 (QAN) 引擎，该引擎可以精确定位慢查询、解释执行计划，并跟踪查询指纹随时间的变化——从而让 DBA 获得所需的可见性，无需第三方工具即可调整性能。

在您的 VPS 上自托管 PMM 可以将敏感的数据库凭据和查询数据完全保留在您自己的基础设施中。没有按主机收费、没有云出口费用，也没有供应商锁定——只有对保留期、警报阈值和仪表板自定义的完全控制权。