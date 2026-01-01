一键部署 SuggestArr。
自动化媒体推荐引擎，分析观看历史并通过 Seer 请求类似内容。
为 SuggestArr 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 SuggestArr 构建什么
SuggestArr 连接到您的媒体服务器（Jellyfin、Plex 或 Emby）和您的 Seer 实例，以自动化媒体发现和请求周期。它读取最近的观看历史，通过 TMDb 数据库查找相似的电影和电视节目，并根据可配置的时间表自动提交下载请求 — 从而将您今天观看的内容与明天出现在您媒体库中的内容之间形成闭环。
与手动请求工作流程不同，SuggestArr 无需人工干预即可运行。一个可选的 AI 模式，使用任何与 OpenAI 兼容的 API（包括本地 Ollama），可添加超个性化推荐并支持自然语言搜索。部署后，通过 Web UI 向导完成设置 — 部署时无需 API 凭据。
SuggestArr 的主要功能
观看历史分析
读取 Jellyfin、Plex 或 Emby 的最近播放历史，以识别用户正在观看的内容，并为新的推荐提供相关的候选。
自动请求提交
将媒体请求直接发送到您的 Seer 实例，按照可配置的 cron 计划，初始设置后无需手动干预。
TMDb 提供支持的推荐
使用The Movie Database API发现相似影片，并可根据类型、评分、发行年份、语言和流媒体可用性进行筛选。
AI赋能的发现
与OpenAI、Ollama、Gemini或LiteLLM的可选LLM集成提供个性化推荐，并支持自然语言媒体搜索。
实时日志查看器
内置仪表板，其中包含实时过滤日志，精确显示每次自动化运行期间推荐、请求和跳过的所有内容。
为什么要在 Hostinger 上运行 SuggestArr
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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