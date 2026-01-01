SuggestArr 连接到您的媒体服务器（Jellyfin、Plex 或 Emby）和您的 Seer 实例，以自动化媒体发现和请求周期。它读取最近的观看历史，通过 TMDb 数据库查找相似的电影和电视节目，并根据可配置的时间表自动提交下载请求 — 从而将您今天观看的内容与明天出现在您媒体库中的内容之间形成闭环。

与手动请求工作流程不同，SuggestArr 无需人工干预即可运行。一个可选的 AI 模式，使用任何与 OpenAI 兼容的 API（包括本地 Ollama），可添加超个性化推荐并支持自然语言搜索。部署后，通过 Web UI 向导完成设置 — 部署时无需 API 凭据。