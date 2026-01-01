一键安装部署 Cross-seed。
自动化交叉做种工具，可在私人追踪器之间查找匹配的种子，从而最大化您的做种率。
为 Cross-seed 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Cross-seed 构建什么
Cross-seed 是一个开源自动化工具，旨在帮助洪流用户查找和添加交叉种子——存在于多个私人追踪器上但共享相同文件的洪流。通过将您现有的下载与 Prowlarr 或 Jackett 等索引器进行比较，它会自动识别匹配的发布并将其添加到您的洪流客户端，让您无需重新下载任何数据即可在其他追踪器上做种。
在 VPS 上运行 Cross-seed 可确保 24/7 持续运行，随时扫描新的交叉种子机会。它与流行的洪流客户端集成，包括 qBittorrent、Deluge 和 rTorrent，并支持基于数据的匹配，即使发布名称在不同追踪器上有所不同也能正常工作。
Cross-seed 的主要功能
自动交叉引流
扫描您现有的下载，并在其他追踪器上找到匹配的种子，这样您就可以播种更多，而无需额外下载任何内容。
多追踪器支持
连接到 Prowlarr 或 Jackett，通过单一配置同时搜索数十个私人和公共追踪器。
Torrent 客户端集成
原生支持 qBittorrent、Deluge、Transmission 和 rTorrent，可将交叉做种的种子直接注入您的客户端。
基于数据的匹配
根据文件内容和大小而非仅名称匹配种子，即使不同追踪器上的发布标题不同，也能捕获交叉种子。
守护进程模式
作为常驻后台服务运行，监控新下载并实时自动查找交叉做种机会。
为什么要在 Hostinger 上运行 Cross-seed
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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