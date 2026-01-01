Cross-seed 是一个开源自动化工具，旨在帮助洪流用户查找和添加交叉种子——存在于多个私人追踪器上但共享相同文件的洪流。通过将您现有的下载与 Prowlarr 或 Jackett 等索引器进行比较，它会自动识别匹配的发布并将其添加到您的洪流客户端，让您无需重新下载任何数据即可在其他追踪器上做种。

在 VPS 上运行 Cross-seed 可确保 24/7 持续运行，随时扫描新的交叉种子机会。它与流行的洪流客户端集成，包括 qBittorrent、Deluge 和 rTorrent，并支持基于数据的匹配，即使发布名称在不同追踪器上有所不同也能正常工作。