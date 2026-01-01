Habitica 将生产力转化为角色扮演游戏，在其中，完成现实世界的任务可以提升你的角色等级、赚取金币并解锁装备。创建习惯来追踪重复行为，每日任务用于每天重置的任务，以及待办事项用于一次性目标 — 错过其中任何一项都会损害你的头像健康，通过游戏机制建立真正的责任感。

社交功能让你加入公会、参与挑战并进行团队任务，团队通过共同完成任务来击败怪物。在你自己的 VPS 上自托管可以让你掌控所有习惯数据、角色进度和社交历史，而无需依赖公共服务。