CloudBeaver 是一个基于网络的数据库管理应用程序，由流行的DBeaver桌面客户端背后的团队开发。它将专业级的数据库管理带到任何浏览器中，使团队能够通过一个单一的界面查询、可视化和管理多个数据库系统，而无需在每台机器上安装桌面软件。

在您的VPS上自托管CloudBeaver可以将数据库凭据和查询结果保留在您自己的网络中。您可以避免将单个数据库暴露给公共互联网，同时为您的团队提供对所需数据库的集中式、角色控制访问——从任何设备，从任何位置。