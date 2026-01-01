Mini QR 是一个使用 Vue 3 构建的自托管二维码生成器。它超越了基本的黑白二维码——您可以自定义点图案、角样式、颜色和边框，然后将结果导出为 PNG、JPG、SVG 或 ASCII 文本。内置扫描仪接受摄像头输入或图像上传，并且批处理模式可以一次性从 CSV 文件生成多个二维码。

自托管 Mini QR 意味着您的二维码数据——URL、vCard、WiFi 凭据或任何自定义负载——绝不会通过第三方服务。该应用程序没有数据库，也没有账户，因此部署后无需管理任何内容。