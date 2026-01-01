一键部署 Krayin CRM
开源 Laravel CRM，用于端到端管理潜在客户、联系人、销售渠道和客户关系。
为 Krayin CRM 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。
你可以用 Krayin CRM 构建什么
Krayin CRM 是一个免费、开源的客户关系管理框架，基于 Laravel 和 Vue.js 构建。它为销售团队提供了一个完整的客户生命周期工作台——从潜在客户捕获和资格认定，到销售渠道跟踪、报价生成和售后活动——无需按用户付费许可或供应商锁定。
在您自己的 VPS 上自托管 Krayin，可以将每个潜在客户、联系人、电子邮件交流和收入数据保留在您控制的基础设施内，并允许开发人员通过 Laravel 包、自定义属性和 REST API 扩展 CRM，以适应您的团队实际销售的方式。
Krayin CRM 的主要功能
可视化销售渠道
将销售线索拖动到可自定义的看板阶段，以便销售代表和经理始终能一目了然地查看交易状态。
潜在客户管理
从网页表单捕获潜在客户，分配负责人，按来源评分，并将合格的潜在客户转化为客户和报价。
自定义属性
无需编写代码，即可为潜在客户、联系人、组织和报价添加定制字段，使CRM与您的销售流程相匹配。
报价和产品
从内置产品目录生成包含税费和折扣规则的品牌报价，然后跟踪这些报价直至成功签单。
电子邮件和活动
记录针对任何记录的电话、会议和电子邮件，借助日历视图和跟进提醒，以推动交易进展。
Web表单和API
发布可嵌入的网页表单以捕获潜在客户，并使用 REST API 将数据与您现有的营销堆栈同步。
为什么要在 Hostinger 上运行 Krayin CRM
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。
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