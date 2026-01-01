Krayin CRM 是一个免费、开源的客户关系管理框架，基于 Laravel 和 Vue.js 构建。它为销售团队提供了一个完整的客户生命周期工作台——从潜在客户捕获和资格认定，到销售渠道跟踪、报价生成和售后活动——无需按用户付费许可或供应商锁定。

在您自己的 VPS 上自托管 Krayin，可以将每个潜在客户、联系人、电子邮件交流和收入数据保留在您控制的基础设施内，并允许开发人员通过 Laravel 包、自定义属性和 REST API 扩展 CRM，以适应您的团队实际销售的方式。