一键部署 ownCloud
开源文件同步和共享平台，为您提供用于文档、照片和数据的私有云。
为 ownCloud 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
ownCloud 的主要功能
跨设备同步
适用于 Windows、macOS 和 Linux 的桌面客户端，以及 iOS 和 Android 应用程序，可自动在您的所有设备上同步文件。
细粒度文件共享
与内部用户或外部访客共享文件和文件夹，并可控制查看、编辑、重新共享权限以及链接有效期。
文件版本控制
每次文件编辑都会创建一个新版本，您可以浏览和恢复，从而防止意外覆盖和数据丢失。
WebDAV 访问
在任何操作系统上，无需安装专用的同步客户端，即可使用内置的WebDAV服务器将ownCloud挂载为网络驱动器。
应用市场
通过 ownCloud 应用商店的应用程序，扩展办公文档编辑、杀毒扫描、LDAP 身份验证和双因素登录等功能。
为什么要在 Hostinger 上运行 ownCloud
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。