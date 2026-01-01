ownCloud 是一个自托管的文件同步和共享平台，它带来了云存储的便利性——随时随地访问、跨设备同步、与团队成员共享——完全在您自己的基础设施内。与 Google Drive 或 Dropbox 不同，ownCloud 将您的文件存储在您自己的服务器上，使敏感文档和数据完全在您的直接控制之下。

ownCloud 被全球的企业、大学和注重隐私的个人使用，支持文件版本控制、精细的共享权限以及适用于 Windows、macOS、Linux、iOS 和 Android 的同步客户端。此部署包含用于可靠数据存储的 MariaDB 和用于性能缓存的 Redis。