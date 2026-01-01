一键安装部署 ZincSearch。
轻量级开源搜索引擎，使用 Go 构建，提供全文搜索，而资源使用量仅为 Elasticsearch 的一小部分。
为 ZincSearch 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 ZincSearch 构建什么
ZincSearch 是一个用 Go 语言编写的开源搜索引擎，它作为 Elasticsearch 的轻量级替代方案，专为需要快速全文搜索但又不想运行基于 JVM 的集群的团队设计。它以单个二进制文件形式发布，可以在不到 1GB 的内存下流畅运行，提供了与 Elasticsearch 兼容的摄取 API，并包含一个内置的 Vue Web UI，用于索引数据和运行查询。
在您自己的 VPS 上自托管 ZincSearch，可以让日志数据、文档索引和搜索分析都在您的掌控之中，同时避免了托管式 Elasticsearch 或托管搜索平台的成本和运营开销 — 并且其无模式设计意味着您可以在部署后几分钟内开始索引 JSON 文档。
ZincSearch 的主要功能
单一二进制占用空间
在1GB内存以下运行，无需JVM，无需Lucene调优，且无需集群引导 — 是小型VPS方案的理想选择。
Elasticsearch 兼容 API
对 Elasticsearch 摄入 API 的即插即用支持，让现有日志发送器和客户端无需更改代码即可发送文档。
内置网络UI
基于Vue的界面，用于管理索引、运行搜索查询和浏览文档，开箱即用。
无模式索引
直接索引 JSON 文档，并自动检测字段，无需预先定义映射。
内置认证
基于令牌的身份验证默认包含并启用，无需配置单独的安全插件。
聚合和分面
标准聚合查询为仪表板、日志分析和跨数百万文档的过滤搜索体验提供支持。
为什么要在 Hostinger 上运行 ZincSearch
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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