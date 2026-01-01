ZincSearch 是一个用 Go 语言编写的开源搜索引擎，它作为 Elasticsearch 的轻量级替代方案，专为需要快速全文搜索但又不想运行基于 JVM 的集群的团队设计。它以单个二进制文件形式发布，可以在不到 1GB 的内存下流畅运行，提供了与 Elasticsearch 兼容的摄取 API，并包含一个内置的 Vue Web UI，用于索引数据和运行查询。

在您自己的 VPS 上自托管 ZincSearch，可以让日志数据、文档索引和搜索分析都在您的掌控之中，同时避免了托管式 Elasticsearch 或托管搜索平台的成本和运营开销 — 并且其无模式设计意味着您可以在部署后几分钟内开始索引 JSON 文档。