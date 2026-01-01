部署 Notifuse 一键安装。
用于营销活动和事务性电子邮件的自托管电子邮件平台，支持多供应商投递。
为 Notifuse 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Notifuse 构建什么
Notifuse 是一个开源的自托管电子邮件平台，它将营销活动和事务性电子邮件发送整合到一个系统中。与 Mailchimp 或 Brevo 等基于订阅的服务不同，Notifuse 在您自己的服务器上运行，省去了按邮件计费的费用，并使您的订阅者数据完全私密并由您控制。
该平台支持多个电子邮件提供商，包括 Amazon SES、Mailgun 和 Postmark，因此您可以根据自己的成本和可送达性要求，通过任何后端路由消息。拖放式营销活动编辑器、受众细分、打开和点击跟踪以及用于程序化事务性电子邮件的 REST API，在一个自托管部署中，为营销人员和开发人员提供了他们所需的一切。
Notifuse 的主要功能
广告系列编辑器
用拖放式可视化编辑器构建电子邮件营销活动，支持 A/B 测试、定时发送和实时预览。
事务性电子邮件 API
通过 REST API 以编程方式发送事件触发的电子邮件，并利用 Liquid 模板实现动态个性化内容。
多供应商交付
通过 Amazon SES、Mailgun、Postmark 或任何 SMTP 提供商路由电子邮件，而无需更改您的模板或工作流程。
订阅者细分
根据订阅者属性和过往互动历史，将营销活动精准定位到特定受众群体。
打开和点击追踪
通过仪表板中内置的详细打开率、点击跟踪和送达分析，衡量营销活动表现。
为什么要在 Hostinger 上运行 Notifuse
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
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