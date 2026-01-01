Notifuse 是一个开源的自托管电子邮件平台，它将营销活动和事务性电子邮件发送整合到一个系统中。与 Mailchimp 或 Brevo 等基于订阅的服务不同，Notifuse 在您自己的服务器上运行，省去了按邮件计费的费用，并使您的订阅者数据完全私密并由您控制。

该平台支持多个电子邮件提供商，包括 Amazon SES、Mailgun 和 Postmark，因此您可以根据自己的成本和可送达性要求，通过任何后端路由消息。拖放式营销活动编辑器、受众细分、打开和点击跟踪以及用于程序化事务性电子邮件的 REST API，在一个自托管部署中，为营销人员和开发人员提供了他们所需的一切。