Roundcube 是一个长期运行的开源网络邮件客户端，被托管服务提供商、大学和自托管用户使用，为任何 IMAP 邮箱提供快速、现代的网页界面。它连接到您现有的 IMAP 和 SMTP 服务器——它本身不是邮件服务器——这意味着您可以保留当前的邮箱提供商，同时获得一个精致、可定制的前端，具有拖放式文件夹管理、线程化对话、联系人和插件系统。

在您自己的 VPS 上自托管 Roundcube，可以将网络邮件会话、地址簿和用户偏好设置保留在您控制的基础设施上，远离那些可能会分析流量或限制账户功能的第三方网络邮件服务。