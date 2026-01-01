基于浏览器的IMAP网络邮件客户端，具有桌面般界面，用于阅读、撰写和整理电子邮件。
为 Roundcube 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Roundcube 的主要功能
IMAP 网页邮件客户端
连接到任何IMAP和SMTP服务器，这样您就可以使用Roundcube作为现有邮箱的前端，而无需迁移账户。
响应式弹性皮肤
默认的 Elastic 界面适应桌面、平板电脑和手机屏幕，提供跨设备的原生般使用体验。
内置通讯录
无需离开收件箱，即可与您的邮件一起管理个人和共享联系人、联系人组以及LDAP目录。
插入生态系统
通过插件扩展功能，支持 managesieve 过滤器、双因素认证、日历、加密等。
会话串
将相关消息分组到会话主题中，并利用全文搜索和快速筛选器，使繁忙的邮箱易于管理。
多语言支持
内置70多种语言的翻译，并开箱即用地支持每个用户的语言和时区偏好设置。
为什么要在 Hostinger 上运行 Roundcube
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。