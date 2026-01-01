Zabbix是一个企业级的开源监控解决方案，受到NASA、Salesforce以及数万家组织的信赖，用于跟踪网络、服务器、虚拟机、容器和云服务的运行状况。单个Zabbix实例每秒可以通过代理、SNMP、IPMI、JMX、HTTP检查和自定义脚本收集数万个指标，然后通过模板化触发器、升级规则和丰富的仪表板发现异常。

在您自己的VPS上自托管Zabbix，可以将每个指标、事件和凭据保留在您控制的基础设施内，无需支付每主机许可费或数据出口费用。捆绑的PostgreSQL数据库和Zabbix代理为您提供了一个完整的监控堆栈，部署完成后即可立即开始监控主机。