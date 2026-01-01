useSend 是 Resend、SendGrid 和 Postmark 的开源替代方案，让您完全掌控自己的电子邮件发送堆栈。它基于 Next.js 构建，以 AWS SES 作为交付后端，提供简洁的 REST API 和 SMTP 网关，用于事务性电子邮件和营销电子邮件 — 无需按邮件付费或供应商锁定。

在您的 VPS 上自托管 useSend，让您的发送域名、订阅者列表和电子邮件分析完全由您掌控。您将获得一个统一的仪表板，用于监控送达率、管理域名、处理退信和 Webhook，以及安排营销活动 — 所有这些都基于您自己的基础设施。