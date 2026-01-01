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快速访问容器日志
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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Metabase 构建什么

Metabase 是一个领先的开源商业智能平台，受到全球超过40,000家公司的信赖。其直观的查询构建器让非技术团队成员无需编写 SQL 即可探索数据并构建交互式仪表板，而高级用户则可以直接使用原生查询。它连接到 20 多个数据库，包括 PostgreSQL、MySQL、MongoDB、BigQuery 和 Snowflake，并支持自动电子邮件和 Slack 报告。

在您自己的 VPS 上部署 Metabase 可将敏感业务数据保留在您的环境中，消除按席位计费的 SaaS 定价，并为复杂的查询和大型数据集提供专用资源，这些查询和数据集会拖慢共享云分析服务的速度。

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你可以用 {name} 构建什么

Metabase 的主要功能

No-SQL 查询构建器

团队中的任何人都可以通过可视化界面探索数据并构建图表，无需学习 SQL 语法。

20多个数据库连接器

通过引导式设置向导连接到 PostgreSQL、MySQL、MongoDB、BigQuery、Snowflake 等。

交互式仪表板

将图表、指标和筛选器组合成可共享的仪表板，这些仪表板会随新数据自动更新。

自动化报告

安排报告通过电子邮件或Slack发送，以便利益相关者无需登录即可始终获得最新洞察。

嵌入和分享

将仪表板嵌入到外部工具中，或分享公共链接以用于面向客户的分析，同时不暴露原始数据。

为什么要在 Hostinger 上运行 Metabase

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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