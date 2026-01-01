Metabase 是一个领先的开源商业智能平台，受到全球超过40,000家公司的信赖。其直观的查询构建器让非技术团队成员无需编写 SQL 即可探索数据并构建交互式仪表板，而高级用户则可以直接使用原生查询。它连接到 20 多个数据库，包括 PostgreSQL、MySQL、MongoDB、BigQuery 和 Snowflake，并支持自动电子邮件和 Slack 报告。

在您自己的 VPS 上部署 Metabase 可将敏感业务数据保留在您的环境中，消除按席位计费的 SaaS 定价，并为复杂的查询和大型数据集提供专用资源，这些查询和数据集会拖慢共享云分析服务的速度。