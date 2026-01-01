StarRocks 是下一代分析型数据仓库，通过大规模并行处理 (MPP) 架构和全向量化执行引擎，提供亚秒级查询响应。它专为实时分析、多维分析和高并发工作负载而设计，能够处理从千兆字节到拍字节的数据集，同时不牺牲查询速度。智能物化视图在数据摄取时自动刷新，并在查询时透明地选择，而完全定制的基于成本的优化器则确保了跨复杂连接和聚合的高效执行计划。

StarRocks 与 MySQL 协议线缆兼容，无需额外驱动即可原生连接到 Apache Superset、Grafana 和 Tableau 等 BI 工具。它支持直接查询外部数据湖，包括 Apache Hive、Iceberg、Delta Lake 和 Hudi，并与 Kafka、Flink 和 Spark 集成以进行流式摄取——所有这些都来自您完全控制的单个自托管实例。