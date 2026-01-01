一键安装部署 StarRocks。
高性能分析数据库，专为PB级数据上的亚秒级查询而设计。
为 StarRocks 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 StarRocks 构建什么
StarRocks 是下一代分析型数据仓库，通过大规模并行处理 (MPP) 架构和全向量化执行引擎，提供亚秒级查询响应。它专为实时分析、多维分析和高并发工作负载而设计，能够处理从千兆字节到拍字节的数据集，同时不牺牲查询速度。智能物化视图在数据摄取时自动刷新，并在查询时透明地选择，而完全定制的基于成本的优化器则确保了跨复杂连接和聚合的高效执行计划。
StarRocks 与 MySQL 协议线缆兼容，无需额外驱动即可原生连接到 Apache Superset、Grafana 和 Tableau 等 BI 工具。它支持直接查询外部数据湖，包括 Apache Hive、Iceberg、Delta Lake 和 Hudi，并与 Kafka、Flink 和 Spark 集成以进行流式摄取——所有这些都来自您完全控制的单个自托管实例。
StarRocks 的主要功能
亚秒级查询
向量化执行引擎和智能的基于成本的优化器可在海量数据集上提供亚秒级分析，无需预聚合或数据立方体。
实时摄取
主键模型支持高吞吐量的插入更新和点查询，从而实现大规模数据摄取和查询的并行执行。
数据湖查询
使用外部目录直接查询 Apache Hive、Iceberg、Delta Lake 和 Hudi 表 — 无需数据迁移或 ETL 管道。
MySQL 兼容
使用标准MySQL协议，无需额外驱动程序，即可将任何MySQL客户端、BI工具或数据管道直接连接到StarRocks。
具体化视图
智能物化视图随数据变化自动刷新，并在查询时透明地重用，以加速仪表板和报告。
为什么要在 Hostinger 上运行 StarRocks
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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