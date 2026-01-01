Zulip 是一个功能强大的开源团队聊天平台，它将所有对话组织到频道内的主题中，这使其与扁平频道工具截然不同。它不是一个无差别的消息流，而是将每个对话归属于一个命名主题——这使得团队成员能够选择性地跟进、异步回复，并在无需无休止滚动的情况下找到过去的决策。

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