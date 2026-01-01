部署 Aptabase 一键安装。
开源、隐私优先的分析平台，适用于移动、桌面和网络应用，具有轻量级SDK集成。
为 Aptabase 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Aptabase 构建什么
Aptabase 是一个开源的、隐私优先的分析平台，专为移动、桌面和网络应用程序开发者打造。与跟踪页面浏览量的网站分析工具不同，Aptabase 专注于基于 SDK 的事件跟踪——开发者通过适用于 Flutter、React Native、Swift、Kotlin、Electron、Tauri 等的轻量级 SDK 来检测他们的应用程序，以捕获带有可选属性的命名事件。结果是一个高信号仪表板，显示用户在您的应用程序中实际做了什么，不使用 cookie、指纹识别或跨站点跟踪。
在 VPS 上自托管 Aptabase 可以将所有分析数据保存在您自己的基础设施上，使 GDPR 合规变得简单，并消除了随着使用量增长，云分析提供商会收取的按事件计费的定价。
Aptabase 的主要功能
SDK 事件跟踪
通过一次SDK调用，即可为您的应用集成检测功能，从而跟踪跨所有平台的命名事件和属性，无需复杂设置。
设计隐私
无Cookie、无指纹识别、无跨站追踪——开箱即用，完全符合GDPR和隐私法规。
多平台 SDKs
官方SDK，适用于Flutter、React Native、Swift、Kotlin、.NET、Electron、Tauri等，涵盖所有主流应用开发平台。
实时仪表盘
通过简洁、极简的仪表板，实时查看事件和用户活动，突出重要信息，避免干扰。
数据完全所有权
所有分析数据都保留在您的VPS上 — 没有供应商锁定，没有按事件计费，也没有第三方平台接收您的用户数据。
为什么要在 Hostinger 上运行 Aptabase
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。