Aptabase 是一个开源的、隐私优先的分析平台，专为移动、桌面和网络应用程序开发者打造。与跟踪页面浏览量的网站分析工具不同，Aptabase 专注于基于 SDK 的事件跟踪——开发者通过适用于 Flutter、React Native、Swift、Kotlin、Electron、Tauri 等的轻量级 SDK 来检测他们的应用程序，以捕获带有可选属性的命名事件。结果是一个高信号仪表板，显示用户在您的应用程序中实际做了什么，不使用 cookie、指纹识别或跨站点跟踪。

在 VPS 上自托管 Aptabase 可以将所有分析数据保存在您自己的基础设施上，使 GDPR 合规变得简单，并消除了随着使用量增长，云分析提供商会收取的按事件计费的定价。