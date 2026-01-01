一键部署 Countly。
隐私优先的产品分析平台，用于跟踪跨移动、网络和桌面应用程序的用户旅程。
为 Countly 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Countly 的主要功能
跨平台跟踪
使用适用于 React Native、Flutter、Unity 等的官方 SDK，从移动（iOS、Android）、Web 和桌面应用收集会话、事件和用户旅程。
崩溃报告
捕获并分析跨所有平台的错误和崩溃，附带完整的堆栈跟踪和受影响的用户数量，以帮助确定修复的优先级。
推送通知
直接从仪表板向 iOS 和 Android 用户发送有针对性的推送通知，并提供受众细分和交付跟踪功能。
远程配置
实时更新应用行为，无需发布新版本，通过将远程配置键值对绑定到特定用户群来实现。
合规中心
从一个内置界面处理 GDPR 同意管理和数据主体请求 — 包括数据导出和删除。
为什么要在 Hostinger 上运行 Countly
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。