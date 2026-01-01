一键安装部署 Easy!Appointments。
免费开源的预约排程系统，支持客户自助预约、多服务提供者日历和自动化电子邮件通知。
为 Easy!Appointments 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Easy!Appointments 构建什么
Easy!Appointments 是一个全面的开源预约平台，允许服务型企业提供在线预约服务，无需支付按次预约费用或接受平台锁定。客户可以查看实时可用时间并自行预订时段，从而减少电话干扰和员工手动管理日历的工作量。
该系统支持拥有独立日历的多个服务提供商、可定制的预约表单以及可有效降低爽约率的自动电子邮件提醒。Google 日历同步功能使日程与员工已使用的工具保持同步。从医疗保健和美容到咨询和教育等行业，都因其简洁的界面和灵活的配置而依赖 Easy!Appointments。此部署将应用程序与 MySQL 数据库配对，以实现可靠的预约数据持久化。
Easy!Appointments 的主要功能
客户自助预订
客户可以查看实时可用性并在线预约，无需与员工来回沟通。
多服务商日历
管理每个服务提供商的个人日历和可用时间段，防止跨团队重复预订。
自动通知
自动发送确认和提醒邮件，减少缺席率，无需手动跟进。
谷歌日历同步
将预订与 Google 日历同步，以便服务提供商可以在其日程安排中查看预约。
可自定义的预订表单
自定义客户在预订时填写的字段，以获取每种服务类型所需的信息。
为什么要在 Hostinger 上运行 Easy!Appointments
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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