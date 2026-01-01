Easy!Appointments 是一个全面的开源预约平台，允许服务型企业提供在线预约服务，无需支付按次预约费用或接受平台锁定。客户可以查看实时可用时间并自行预订时段，从而减少电话干扰和员工手动管理日历的工作量。

该系统支持拥有独立日历的多个服务提供商、可定制的预约表单以及可有效降低爽约率的自动电子邮件提醒。Google 日历同步功能使日程与员工已使用的工具保持同步。从医疗保健和美容到咨询和教育等行业，都因其简洁的界面和灵活的配置而依赖 Easy!Appointments。此部署将应用程序与 MySQL 数据库配对，以实现可靠的预约数据持久化。