Tyk Gateway 是一个完全开源的 API 网关，用于管理后端服务的身份验证、速率限制、配额和请求转换。Tyk Gateway 采用 Mozilla Public License 2.0 许可，每个网关功能都无需许可证密钥即可使用 — OAuth 2.0、JWT 验证、GraphQL 代理和插件支持都包含在开源版本中。

Redis 是唯一的依赖项，提供分布式会话存储和速率限制计数器。配置通过 REST 管理 API 处理，使 Tyk 与基础设施即代码工作流和 CI/CD 管道兼容。自托管将所有 API 流量、凭据和使用数据保留在您自己的基础设施中。