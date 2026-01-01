一键安装部署 Tyk Gateway。
用于保护、管理和监控REST、GraphQL和gRPC API的开源API网关，无需付费许可或功能付费墙。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Tyk Gateway 构建什么
Tyk Gateway 是一个完全开源的 API 网关，用于管理后端服务的身份验证、速率限制、配额和请求转换。Tyk Gateway 采用 Mozilla Public License 2.0 许可，每个网关功能都无需许可证密钥即可使用 — OAuth 2.0、JWT 验证、GraphQL 代理和插件支持都包含在开源版本中。
Redis 是唯一的依赖项，提供分布式会话存储和速率限制计数器。配置通过 REST 管理 API 处理，使 Tyk 与基础设施即代码工作流和 CI/CD 管道兼容。自托管将所有 API 流量、凭据和使用数据保留在您自己的基础设施中。
Tyk Gateway 的主要功能
身份验证中间件
使用 OAuth 2.0、JWT、HMAC 签名、基本认证、双向 TLS 或 API 密钥保护 API — 无需自定义身份验证代码。
速率限制和配额
实施按用户、按应用程序或按策略的速率限制和使用配额，以防止滥用并确保公平访问。
多协议支持
通过单个网关路由 REST、GraphQL、gRPC、TCP 和 WebSocket API，并支持协议感知转换和代理。
请求转换
重写 URL、注入或剥离标头、修改请求和响应正文，并在线转换 SOAP 和 GraphQL。
插件中间件
通过使用 JavaScript、Python、Go 或 gRPC 编写的自定义逻辑来扩展网关行为，而无需修改核心代码库。
为什么要在 Hostinger 上运行 Tyk Gateway
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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