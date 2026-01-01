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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Xibo CMS 构建什么

Xibo CMS 是一个成熟的、完全开源的数字标牌平台，用于设计布局、组织媒体库以及在显示器群组中安排内容——从单个大厅屏幕到全国数千个终端。该CMS处理用户、权限、活动、分时段播放和播放证明报告，而运行在Android、webOS、Tizen、Linux或Windows上的轻量级Xibo播放器则在屏幕上呈现内容。

在您的VPS上自托管Xibo CMS，可以使日程安排、受众分析和媒体资产在您的控制之下，且无需支付按显示器计费的SaaS费用。此模板附带了CMS、MySQL、用于实时播放器控制的XMR消息中继、用于缓存的Memcached以及用于嵌入式图表的QuickChart——所有这些都已连接在一起，并通过预安装的Traefik反向代理（带自动HTTPS）暴露出来。

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你可以用 {name} 构建什么

Xibo CMS 的主要功能

布局设计师

构建多区域布局，可混合图片、视频、网页、RSS、跑马灯和小部件，并在浏览器中使用拖放式可视化编辑器。

日程安排和时段划分

按日期范围、一天中的时间、一周中的某天、重复或优先级安排营销活动 — 包括地理感知和事件触发的播放。

显示组管理

将数百或数千个屏幕组织成组和标签，然后从一个中央控制台向每个细分推送不同的日程安排。

实时玩家控制

随附的 XMR 消息中继在您发布时，会立即将布局更改、屏幕截图请求和命令推送给连接的播放器。

播放证明报告

捕获每个显示器的播放统计数据，用于合规性和广告对账，报告可导出为CSV或以图表形式呈现。

跨平台玩家

将CMS与运行在Android、webOS、Tizen、Linux和Windows上的免费或授权Xibo播放器配对，以驱动几乎任何数字标牌硬件。

为什么要在 Hostinger 上运行 Xibo CMS

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