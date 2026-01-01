Xibo CMS 是一个成熟的、完全开源的数字标牌平台，用于设计布局、组织媒体库以及在显示器群组中安排内容——从单个大厅屏幕到全国数千个终端。该CMS处理用户、权限、活动、分时段播放和播放证明报告，而运行在Android、webOS、Tizen、Linux或Windows上的轻量级Xibo播放器则在屏幕上呈现内容。

在您的VPS上自托管Xibo CMS，可以使日程安排、受众分析和媒体资产在您的控制之下，且无需支付按显示器计费的SaaS费用。此模板附带了CMS、MySQL、用于实时播放器控制的XMR消息中继、用于缓存的Memcached以及用于嵌入式图表的QuickChart——所有这些都已连接在一起，并通过预安装的Traefik反向代理（带自动HTTPS）暴露出来。