一键安装部署 GeoServer。
开源地理空间服务器，通过OGC标准（如WMS、WFS和WCS）发布地图和空间数据。
为 GeoServer 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 GeoServer 构建什么
GeoServer是一个开源的Java服务器，它允许您使用开放的OGC标准发布、共享和编辑地理空间数据。它可以从PostGIS、Shapefiles、GeoTIFF以及数十种其他格式读取矢量和栅格数据源，然后通过Web Map Service、Web Feature Service、Web Coverage Service和Web Processing Service端点将其公开，任何GIS客户端或网络地图库都可以使用这些端点。
在您自己的VPS上自托管GeoServer，可以将专有数据集、图层样式和访问规则保留在您控制的基础设施内，无需按图层付费，也没有上传限制。基于浏览器的管理控制台允许您添加存储、配置图层和调整缓存，而无需接触XML，同时，持久化数据目录在容器重启和升级后仍然存在。
GeoServer 的主要功能
OGC标准支持
提供 WMS、WMTS、WFS、WCS、WPS 和 OGC API 端点，因此任何符合标准的 GIS 或网络地图客户端都可以无需自定义适配器即可连接。
多种数据源
从单个服务器读取 PostGIS、Oracle Spatial、SQL Server、Shapefile、GeoPackage、GeoTIFF、ECW、MrSID 以及其他矢量和栅格格式。
自定义地图样式
使用SLD或CSS规则为图层设置样式，在管理控制台中实时预览，并在地图和瓦片缓存中重复使用相同的样式。
内置瓦片缓存
集成式GeoWebCache预渲染并提供地图瓦片，这样，即使是繁重的WMS图层也能在负载下保持快速，无需额外的缓存服务。
浏览器管理控制台
通过Web UI配置工作区、数据存储、图层和访问规则，无需编辑XML或重启服务器。
安全层访问
分层和分服务的安全规则结合基于角色的身份验证，确保敏感数据集仅限于授权用户和客户端访问。
为什么要在 Hostinger 上运行 GeoServer
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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