GeoServer是一个开源的Java服务器，它允许您使用开放的OGC标准发布、共享和编辑地理空间数据。它可以从PostGIS、Shapefiles、GeoTIFF以及数十种其他格式读取矢量和栅格数据源，然后通过Web Map Service、Web Feature Service、Web Coverage Service和Web Processing Service端点将其公开，任何GIS客户端或网络地图库都可以使用这些端点。

在您自己的VPS上自托管GeoServer，可以将专有数据集、图层样式和访问规则保留在您控制的基础设施内，无需按图层付费，也没有上传限制。基于浏览器的管理控制台允许您添加存储、配置图层和调整缓存，而无需接触XML，同时，持久化数据目录在容器重启和升级后仍然存在。