CryptPad 是一个开源的、端到端加密的协作办公套件。与将文档以明文形式存储在服务器上的云编辑器不同，CryptPad 在数据到达服务器之前，会在浏览器中对所有内容进行加密——这意味着主机永远无法访问用户编写、绘制或创建的内容。这种零知识架构使其适用于处理敏感信息的团队、受严格数据法规约束的组织，或任何希望进行实时协作而不信任服务提供商访问其内容的用户。

在您自己的 VPS 上自托管 CryptPad，您可以完全控制团队的文档、用户数据和存储——没有使用限制、没有订阅费用，也没有外部云依赖。