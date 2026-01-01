CVAT（计算机视觉标注工具）是一个基于浏览器的标注平台，专门用于标注图像、视频和3D点云，以训练计算机视觉模型。与通用标注应用程序不同，它的每个功能都针对机器学习工程师的工作流程进行了优化：视频关键帧插值、半自动分割、模型辅助预标注，以及用于分布式标注团队的审查/质量保证流程。

在您自己的VPS上自托管CVAT，可以将训练数据集、原始图像和项目元数据保留在您的基础设施内，而不是将敏感数据上传到第三方SaaS。它最初由英特尔开发，现在由CVAT.ai维护，为全球数千个计算机视觉团队的标注流程提供支持。