一键部署 CVAT。
供计算机视觉团队大规模标注图像和视频的开源网络工具。
为 CVAT 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
CVAT 的主要功能
图像和视频标注
边界框、多边形、多段线、关键点、长方体和语义掩码，跨越静态图像和视频序列，并带有关键帧插值。
AI辅助标注
交互式分割、模型辅助预标注和跟踪器支持，通过在线运行检测和SAM风格的模型，减少了手动点击次数。
团队工作流程
项目、任务和作业层级结构，具有标注员、审阅员和经理角色，以及适用于分布式标注团队的质量控制报告。
开放数据集格式
开箱即用，导入和导出 COCO、Pascal VOC、YOLO、Cityscapes、ImageNet、KITTI、Open Images 以及十几种其他数据集格式。
质量和共识
内置质量报告、真值比较和共识任务可在不良标签到达模型训练之前捕获注释漂移。
REST API 和 SDK
完整的 REST API 和官方 Python SDK 加上 CLI，让您将 CVAT 集成到现有的 MLOps 管道中，并自动化数据集操作。
为什么要在 Hostinger 上运行 CVAT
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。