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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Domoticz 构建什么

Domoticz 是一个轻量级的家庭自动化服务器，允许您通过一个单一的网页界面监控和控制各种智能家居设备 — 开关、传感器、恒温器、电表、气象站等。它支持数百种硬件协议和集成，包括 Z-Wave、Zigbee、RFXCOM、P1 电表和 MQTT，使其与大多数流行的智能家居生态系统兼容。

在您自己的 VPS 上运行 Domoticz，让您完全掌控您的自动化规则、历史传感器数据和设备访问 — 无需依赖云服务，无需订阅费，也无第三方服务带来的隐私风险。其低资源占用使其非常适合在适度的 VPS 上进行始终在线的部署。

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你可以用 {name} 构建什么

Domoticz 的主要功能

多协议设备支持

通过一个统一的界面连接 Z-Wave、Zigbee、RFXCOM、MQTT 以及数百种其他硬件协议。

自动化规则引擎

创建基于时间的、事件驱动的、传感器触发的自动化规则，无需编写代码，让您的家按照您的日程运行。

能源监控

实时追踪电力、燃气和水消耗，具有内置图表功能和由 SQLite 提供支持的历史数据存储。

天气和传感器仪表板

在可定制的仪表板中，可视化显示来自本地传感器或在线天气服务的温度、湿度、风、降雨和空气质量数据。

适合移动设备的界面

从任何浏览器或移动设备访问和控制所有设备，并通过第三方服务提供可选的推送通知。

插件与脚本支持

通过 Python 插件和 Lua 脚本扩展功能，以集成自定义硬件、API 或复杂的自动化逻辑。

为什么要在 Hostinger 上运行 Domoticz

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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