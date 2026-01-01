Domoticz 是一个轻量级的家庭自动化服务器，允许您通过一个单一的网页界面监控和控制各种智能家居设备 — 开关、传感器、恒温器、电表、气象站等。它支持数百种硬件协议和集成，包括 Z-Wave、Zigbee、RFXCOM、P1 电表和 MQTT，使其与大多数流行的智能家居生态系统兼容。

在您自己的 VPS 上运行 Domoticz，让您完全掌控您的自动化规则、历史传感器数据和设备访问 — 无需依赖云服务，无需订阅费，也无第三方服务带来的隐私风险。其低资源占用使其非常适合在适度的 VPS 上进行始终在线的部署。