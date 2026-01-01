Hollama 是一个专注于大型语言模型的聊天客户端，它可以直接从您的浏览器连接到一个或多个 Ollama 服务器、OpenAI 兼容端点，或同时连接两者。没有中心数据库，没有账户系统，也没有遥测功能——会话、提示、设置和 API 密钥都存储在浏览器本地存储中，绝不会触及托管 UI 的服务器。

在 VPS 上自托管 Hollama 为小型团队提供了一个单一的、始终在线的 URL，用于与私有 Ollama 模型或共享 OpenAI 密钥进行通信，它具有简洁的编辑器式界面，专为长提示、推理模型和代码密集型对话而设计。