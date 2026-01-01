一键安装 Hollama。
极简网页界面，用于与 Ollama 和 OpenAI 模型聊天，并将每次对话存储在您的浏览器中。
为 Hollama 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Hollama 的主要功能
Ollama 和 OpenAI
连接到本地Ollama服务器、OpenAI或任何兼容OpenAI的端点，并在单个会话中在它们之间切换。
多服务器支持
同时注册多个 Ollama 和 OpenAI 服务器，并将每个会话路由到不同的后端，无需重新配置应用程序。
浏览器本地存储
每个会话、提示、设置和API密钥都保存在浏览器本地存储中，因此聊天内容绝不会存储在VPS或第三方服务器上。
编辑级提示词
大型提示字段，具有代码编辑器功能、Markdown 渲染、语法高亮和 KaTeX 数学符号，专为技术工作打造。
推理与愿景
一流的支持，用于具有图像输入的推理模型和视觉模型，非常适合较新的 Ollama 和 OpenAI 版本。
导入导出
借助内置的导入和导出工具，在设备之间备份或移动会话，从而避免浏览器存储锁定。
为什么要在 Hostinger 上运行 Hollama
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。