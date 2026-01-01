一键部署 NZBHydra2。
Usenet 元搜索引擎，通过一个统一的 Newznab API 端点聚合了数十个索引器。
为 NZBHydra2 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 NZBHydra2 构建什么
NZBHydra2 是一个 Usenet 元搜索引擎，它允许您通过一个统一的 Web 界面和单个与 Newznab 兼容的 API 查询数十个索引器——包括 Usenet 专用的 Newznab 提供商和 Torznab 种子索引器。它对来自不同提供商的结果进行去重，应用您的质量和类别偏好，缓存搜索，并通过一个端点公开所有内容，Sonarr、Radarr、Lidarr、Readarr 和其他自动化工具可以直接访问该端点。
在 VPS 上自托管 NZBHydra2 可以为您的 Arr stack 提供一个单一、快速、由所有者控制的聚合器，而不是将每个下载器单独指向每个索引器——这带来了更简单的配置、每个提供商更少的 API 调用，以及关于哪些索引器实际提供内容的集中统计数据。
NZBHydra2 的主要功能
统一的 Newznab 端点
将数十个索引器聚合到一个 Newznab 和 Torznab API 之后，这样 Sonarr、Radarr 和 Lidarr 只需一个入口，而无需多个。
跨提供商重复数据删除
识别索引器中的重复发布，根据您的优先级规则对其进行排名，并为每个发布组仅显示最佳匹配。
搜索缓存和统计
缓存最近的搜索，并跟踪每个索引器的命中率、响应时间以及抓取次数，以便您可以看到哪些提供商正在发挥作用。
灵活的结果筛选
按类别划分的质量、语言、年龄和大小过滤器可将低质量版本排除在您的 Arr 自动化管道之外。
多用户账户
可选的独立用户账户，通过基于角色的权限，允许多个家庭成员共享同一个聚合器，同时确保数据可见性互不干扰。
为什么要在 Hostinger 上运行 NZBHydra2
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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