NZBHydra2 是一个 Usenet 元搜索引擎，它允许您通过一个统一的 Web 界面和单个与 Newznab 兼容的 API 查询数十个索引器——包括 Usenet 专用的 Newznab 提供商和 Torznab 种子索引器。它对来自不同提供商的结果进行去重，应用您的质量和类别偏好，缓存搜索，并通过一个端点公开所有内容，Sonarr、Radarr、Lidarr、Readarr 和其他自动化工具可以直接访问该端点。

在 VPS 上自托管 NZBHydra2 可以为您的 Arr stack 提供一个单一、快速、由所有者控制的聚合器，而不是将每个下载器单独指向每个索引器——这带来了更简单的配置、每个提供商更少的 API 调用，以及关于哪些索引器实际提供内容的集中统计数据。