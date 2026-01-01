一键安装部署 Canarytokens。
开源蜜罐令牌系统，当有人访问您的数据、文件或凭据时，会悄无声息地提醒您。
为 Canarytokens 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Canarytokens 的主要功能
即时泄露警报
一旦令牌被触发，立即收到通知，从而提前预警未经授权的访问或数据泄露。
数十种令牌类型
创建蜜罐作为URL、DNS条目、Word文档、PDF、AWS密钥、电子邮件地址、WireGuard配置等，以覆盖所有攻击面。
无代理检测
令牌无需在受监控系统上安装任何软件即可工作 — 只需放置令牌并等待警报。
自托管控制
运行您自己的 Canarytokens 服务器，以确保所有事件数据保持私密，生成无限量的令牌，并根据您的需求自定义警报。
丰富的事件历史
每个触发的令牌都会捕获IP地址、用户代理、时间戳和地理位置数据，以用于法证调查。
为什么要在 Hostinger 上运行 Canarytokens
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。