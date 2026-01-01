Canarytokens 是一个开源蜜罐系统，可让您在整个基础设施中创建隐形绊线。以 URL、DNS 名称、文档、电子邮件地址、WireGuard 配置等形式生成跟踪令牌，然后将其嵌入敏感文件、系统或网络配置中。一旦攻击者或未经授权的用户与令牌交互，您就会立即收到包含访问详细信息的警报。

与传统入侵检测不同，Canarytokens 无需代理、无需日志监控，也无需复杂设置。自托管让您可以完全控制警报数据，并允许您生成无限令牌，不受订阅限制。