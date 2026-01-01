OTOBO 是一个完全开源的、基于网络的工单和服务管理平台，于2019年从 ((OTRS)) 社区版分叉而来。它提供了企业级的IT服务台功能 — 包括工单队列、SLA跟踪、内置FAQ/知识库、ITSM工作流和CMDB — 无需许可费用或供应商锁定。OTOBO 支持通过电子邮件、电话和网页表单进行多渠道通信，并内置了一个基于规则的自动化引擎，可开箱即用地处理路由、升级和通知。

在您自己的VPS上自托管OTOBO，可以将所有工单数据、客户记录和SLA报告置于您的控制之下。此模板部署了完整的生产堆栈：OTOBO Web应用程序和后台守护程序，用于持久存储的MariaDB，用于所有工单快速全文搜索的专用Elasticsearch节点，以及用于会话缓存和性能的Redis。