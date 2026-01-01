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你可以用 OTOBO 构建什么

OTOBO 是一个完全开源的、基于网络的工单和服务管理平台，于2019年从 ((OTRS)) 社区版分叉而来。它提供了企业级的IT服务台功能 — 包括工单队列、SLA跟踪、内置FAQ/知识库、ITSM工作流和CMDB — 无需许可费用或供应商锁定。OTOBO 支持通过电子邮件、电话和网页表单进行多渠道通信，并内置了一个基于规则的自动化引擎，可开箱即用地处理路由、升级和通知。

在您自己的VPS上自托管OTOBO，可以将所有工单数据、客户记录和SLA报告置于您的控制之下。此模板部署了完整的生产堆栈：OTOBO Web应用程序和后台守护程序，用于持久存储的MariaDB，用于所有工单快速全文搜索的专用Elasticsearch节点，以及用于会话缓存和性能的Redis。

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你可以用 {name} 构建什么

OTOBO 的主要功能

多渠道票务

在一个统一的队列中接收和管理来自电子邮件、网页表单和电话的工单，并提供完整的审计历史记录和线程化对话。

SLA 和升级

为每个队列或客户定义响应和解决目标，并设置自动升级规则，在截止日期临近时通知客服代表。

内置知识库

发布面向外部客户和内部客服人员的常见问题解答文章，减少重复工单，并加快首次联系解决问题的速度。

强大的自动化

使用内置的PostMaster过滤器、工单触发器和调度器作业，无需人工干预即可自动路由、自动回复和自动关闭工单。

ITSM 和 CMDB

使用 ITSM 模块扩展 OTOBO，以便在结构化的 CMDB 中管理配置项、变更请求和服务目录。

全文搜索

Elasticsearch 集成提供跨数百万工单、笔记和附件的即时搜索，在任何规模下都能保持客服人员响应时间快速。

为什么要在 Hostinger 上运行 OTOBO

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