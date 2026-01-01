一键安装部署 OTOBO。
用于IT服务管理、客户支持和流程自动化的开源帮助台和工单系统。
为 OTOBO 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 OTOBO 构建什么
OTOBO 是一个完全开源的、基于网络的工单和服务管理平台，于2019年从 ((OTRS)) 社区版分叉而来。它提供了企业级的IT服务台功能 — 包括工单队列、SLA跟踪、内置FAQ/知识库、ITSM工作流和CMDB — 无需许可费用或供应商锁定。OTOBO 支持通过电子邮件、电话和网页表单进行多渠道通信，并内置了一个基于规则的自动化引擎，可开箱即用地处理路由、升级和通知。
在您自己的VPS上自托管OTOBO，可以将所有工单数据、客户记录和SLA报告置于您的控制之下。此模板部署了完整的生产堆栈：OTOBO Web应用程序和后台守护程序，用于持久存储的MariaDB，用于所有工单快速全文搜索的专用Elasticsearch节点，以及用于会话缓存和性能的Redis。
OTOBO 的主要功能
多渠道票务
在一个统一的队列中接收和管理来自电子邮件、网页表单和电话的工单，并提供完整的审计历史记录和线程化对话。
SLA 和升级
为每个队列或客户定义响应和解决目标，并设置自动升级规则，在截止日期临近时通知客服代表。
内置知识库
发布面向外部客户和内部客服人员的常见问题解答文章，减少重复工单，并加快首次联系解决问题的速度。
强大的自动化
使用内置的PostMaster过滤器、工单触发器和调度器作业，无需人工干预即可自动路由、自动回复和自动关闭工单。
ITSM 和 CMDB
使用 ITSM 模块扩展 OTOBO，以便在结构化的 CMDB 中管理配置项、变更请求和服务目录。
全文搜索
Elasticsearch 集成提供跨数百万工单、笔记和附件的即时搜索，在任何规模下都能保持客服人员响应时间快速。
为什么要在 Hostinger 上运行 OTOBO
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
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