Elasticsearch 是一个分布式、RESTful 的搜索和分析引擎，位于 Elastic Stack 的核心。它基于 Apache Lucene 构建，提供全文搜索、复杂聚合以及对海量数据集的近实时索引。它的分布式架构支持自动分片和复制，从而实现从单个节点到大型集群的横向扩展。

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