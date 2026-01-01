bewCloud 是一个轻量级的开源云存储平台，使用 TypeScript 和 Deno 构建。它提供个人文件存储和跨设备同步功能，并内置 CalDAV 和 CardDAV 兼容性，用于日历和联系人——所有这些都运行在您自己的基础设施上。

与更庞大的云套件不同，bewCloud 刻意保持极简：部署快速，易于维护，并专注于文件访问和个人数据同步的核心用例。自托管让您的文件、日历和联系人保持私密并完全由您掌控，且不受第三方施加的订阅费或存储限制。