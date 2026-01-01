一键安装部署 bewCloud。
轻量级自托管云存储平台，支持个人文件同步、CalDAV 和 CardDAV。
为 bewCloud 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
bewCloud 的主要功能
个人文件存储
通过简洁的网页界面，您可以从任何设备存储和访问您的文件，无需依赖第三方云服务提供商。
CalDAV/CardDAV 同步
使用任何 CalDAV 或 CardDAV 客户端同步日历和联系人，包括 iOS、Android 和桌面应用程序。
用户管理
内置管理员控制让您管理账户、配置注册策略，并控制谁可以访问您的实例。
多重身份验证
使用TOTP、通行密钥或基于电子邮件的2FA保护账户，在密码之外提供额外的安全层。
SSO 集成
可选的 OIDC 支持让您能够连接到现有的身份提供商，以实现跨您的基础设施的单点登录。
为什么要在 Hostinger 上运行 bewCloud
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。