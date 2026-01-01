一键安装部署 Hanko。
开源的通行密钥优先身份验证后端，支持无密码登录、MFA、OIDC 和社交登录。
为 Hanko 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Hanko 构建什么
Hanko是一个开源身份验证后端，围绕通行密钥（passkeys）和WebAuthn标准构建，旨在作为Auth0、Clerk及其他身份SaaS的自托管替代方案。它提供了一整套用户流程——通行密钥注册、社交和企业SSO、密码作为可选的备用方案、MFA以及基于电子邮件的恢复——通过简洁的REST API和可嵌入的Web组件公开。
在您自己的VPS上自托管Hanko，可将用户凭据、会话和审计日志保留在您的基础设施内，无需按月活跃用户（MAU）付费，也无供应商锁定。捆绑的PostgreSQL数据库持久化存储用户账户和WebAuthn凭据，而Hanko基于JWT的会话可插入任何前端或后端堆栈。
Hanko 的主要功能
通行密钥优先认证
围绕 WebAuthn 和通行密钥构建，用户可以使用面容 ID、触控 ID 或硬件密钥登录，而无需输入密码。
社交和企业 SSO
适用于 Google、GitHub、Apple、Microsoft、Facebook、LinkedIn、Discord 的即插即用型 OAuth 提供商，以及适用于企业身份提供商的 SAML。
多重身份验证
TOTP 身份验证器应用支持和受信任设备策略可在任何登录流程之上叠加 MFA，而无需外部服务。
Web 组件 SDK
通过在任何框架（如 React、Vue、Svelte 或纯 HTML）中嵌入官方 Hanko Web 组件，您可以在几分钟内交付一个完整的登录 UI。
JWT 会话令牌
符合标准的 JWT 会话，支持轮换和撤销，使与现有 API 和微服务的集成变得简单直接。
审计日志和 Webhook
内置审计日志和针对每次身份验证操作的 webhook 事件，为您提供全面的可见性，并能轻松与下游系统集成。
为什么要在 Hostinger 上运行 Hanko
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。