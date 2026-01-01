Hanko是一个开源身份验证后端，围绕通行密钥（passkeys）和WebAuthn标准构建，旨在作为Auth0、Clerk及其他身份SaaS的自托管替代方案。它提供了一整套用户流程——通行密钥注册、社交和企业SSO、密码作为可选的备用方案、MFA以及基于电子邮件的恢复——通过简洁的REST API和可嵌入的Web组件公开。

在您自己的VPS上自托管Hanko，可将用户凭据、会话和审计日志保留在您的基础设施内，无需按月活跃用户（MAU）付费，也无供应商锁定。捆绑的PostgreSQL数据库持久化存储用户账户和WebAuthn凭据，而Hanko基于JWT的会话可插入任何前端或后端堆栈。