一键安装部署 Iceshrimp。
基于 .NET 构建的去中心化 ActivityPub 社交网络，它继承了 Misskey，并拥有更快、更精简的后端。
为 Iceshrimp 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Iceshrimp 构建什么
Iceshrimp.NET 是 Iceshrimp 联邦宇宙服务器的完全重写，将原有的 Node.js 技术栈替换为现代的 .NET 后端和 Blazor WebAssembly 前端。其结果是一个联邦社交网络，它以 Misskey 系列服务器一小部分的内存和 CPU 占用运行 ActivityPub，同时与更广泛的联邦宇宙完全兼容。
在您的 VPS 上自托管 Iceshrimp 可以让您的社区、内容和审核策略都在您的掌控之中 — 没有算法推荐、没有广告，也没有平台锁定。一个兼容 Mastodon 的 API 也让用户可以继续使用他们喜欢的移动和网页客户端。
Iceshrimp 的主要功能
ActivityPub 联邦
与 Mastodon、Misskey、Pleroma 以及联邦宇宙的其他部分原生连接，这样您的用户就可以在数千个独立服务器之间关注和互动。
Mastodon兼容API
对 Elk、Phanpy、Ice Cubes 和 Tusky 等流行 Mastodon 客户端的直接支持，意味着用户可以继续使用他们喜爱的应用程序。
精益 .NET 后端
全新的.NET后端比Misskey系列服务器显著更快，并且资源效率更高，使得更小的VPS方案也能用于联邦托管。
可配置的公开预览
仅限HTML的公开预览允许未登录的访客浏览本地内容，同时不暴露完整的客户端应用程序，并对显示内容进行精细控制。
授权获取和阻止列表
内置支持授权获取、黑名单或白名单联邦模式，以及可配置的签名验证，为管理员提供了强大的审核工具。
从 Iceshrimp-JS 迁移
一个得到良好支持的升级路径意味着现有的 Iceshrimp-JS 实例可以迁移到新的后端，而不会丢失账户、帖子或关注。
为什么要在 Hostinger 上运行 Iceshrimp
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
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