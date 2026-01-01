Iceshrimp.NET 是 Iceshrimp 联邦宇宙服务器的完全重写，将原有的 Node.js 技术栈替换为现代的 .NET 后端和 Blazor WebAssembly 前端。其结果是一个联邦社交网络，它以 Misskey 系列服务器一小部分的内存和 CPU 占用运行 ActivityPub，同时与更广泛的联邦宇宙完全兼容。

在您的 VPS 上自托管 Iceshrimp 可以让您的社区、内容和审核策略都在您的掌控之中 — 没有算法推荐、没有广告，也没有平台锁定。一个兼容 Mastodon 的 API 也让用户可以继续使用他们喜欢的移动和网页客户端。