一键部署 DumbPad。
极其简单的自托管共享记事本，支持实时协作、Markdown 预览、模糊搜索和可选的 PIN 码保护。
为 DumbPad 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 DumbPad 构建什么
DumbPad 是 DumbWare.io 推出的一款刻意精简的自托管记事本应用程序，其设计理念是快速共享文本很少需要账户、数据库或完整协作套件带来的任何复杂性。记事本以纯文件形式存储在磁盘上，使得备份只需复制一个文件，迁移也变得轻而易举。
多个用户可以实时编辑同一个记事本，通过模糊匹配搜索所有记事本，并预览带有 GitHub 风格的提醒、表格和语法高亮代码块的 Markdown。可选的 4-10 位 PIN 码保护可确保共享服务器上的访问安全，而渐进式 Web 应用程序支持让您可以在任何设备上安装 DumbPad 以进行离线访问。在 VPS 上自托管可确保您的笔记私密、可通过任何浏览器访问，并且不受第三方服务变更的影响。
DumbPad 的主要功能
实时协作
多个用户可以同时编辑同一个记事本，更改会同步到所有连接的浏览器。
Markdown 带预览
直接在编辑器内渲染 GitHub 风格的警报块、扩展表格、语法高亮代码和可折叠详情。
模糊搜索
通过搜索文件名和完整文件内容，并利用宽容的模糊匹配，即时找到任何记事本。
可选 PIN 保护
设置一个4-10位数字的PIN码，以限制在共享服务器上的访问，而无需强制使用完整的账户或用户管理系统。
无需数据库
记事本以纯文本文件的形式存储在磁盘上——备份是单个文件的副本，迁移只需几秒钟，无需担心任何架构问题。
渐进式 Web 应用
在手机、平板电脑或台式机上安装 DumbPad，即可离线访问，无需每次都打开浏览器标签页。
为什么要在 Hostinger 上运行 DumbPad
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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