DumbPad 是 DumbWare.io 推出的一款刻意精简的自托管记事本应用程序，其设计理念是快速共享文本很少需要账户、数据库或完整协作套件带来的任何复杂性。记事本以纯文件形式存储在磁盘上，使得备份只需复制一个文件，迁移也变得轻而易举。

多个用户可以实时编辑同一个记事本，通过模糊匹配搜索所有记事本，并预览带有 GitHub 风格的提醒、表格和语法高亮代码块的 Markdown。可选的 4-10 位 PIN 码保护可确保共享服务器上的访问安全，而渐进式 Web 应用程序支持让您可以在任何设备上安装 DumbPad 以进行离线访问。在 VPS 上自托管可确保您的笔记私密、可通过任何浏览器访问，并且不受第三方服务变更的影响。