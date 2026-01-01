一键部署 Headroom。
开源上下文压缩代理，可将 LLM 令牌使用量减少 60–95%，适用于 AI 代理和编码工具。
为 Headroom 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Headroom 的主要功能
巨额令牌优惠
在发送给LLM之前，压缩工具输出、日志和对话历史记录，将token使用量减少60-95%，同时不牺牲准确性。
零代码代理
充当您的代理与任何兼容 OpenAI 的 API 之间的即插即用代理 — 无需更改 SDK 即可立即开始节省 token。
上下文去重
自动对Claude、Codex、Gemini以及在同一会话中运行的其他代理之间的共享上下文进行去重。
MCP 服务器支持
将压缩工具作为MCP端点公开，与Claude Code、Cursor以及任何兼容MCP的编码代理原生集成。
自定义后端路由
通过配置单个环境变量，将请求路由到任何兼容 OpenAI 的后端 — 无需更改代理代码。
为什么要在 Hostinger 上运行 Headroom
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。