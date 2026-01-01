Headroom 是一个开源的上下文压缩中间件，用于 AI 代理和 LLM 驱动的应用程序。它作为透明代理部署，位于您的代理和任何兼容 OpenAI 的 API 端点之间，自动压缩工具输出、日志、RAG 块、文件和对话历史记录——在不损失响应准确性的情况下，将 token 使用量削减 60-95%。

Headroom 通过其内置的 MCP 服务器接口，与 Claude Code、Cursor 和其他兼容 MCP 的工具原生集成。在您的 VPS 上自托管可以消除第三方数据暴露，并让您完全控制您的代理连接到哪个 AI 后端。