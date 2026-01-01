Passbolt 是一个开源密码管理器，专为需要安全存储、共享和审计凭据的团队而构建。每个密码在离开浏览器之前都使用 OpenPGP 进行端到端加密 — 服务器永远不会看到您的明文秘密。与通用密码库不同，Passbolt 从一开始就专为协作而设计：您可以与同事共享单个密码或整个文件夹，而无需暴露底层密钥。

在您自己的 VPS 上自托管 Passbolt 意味着您的凭据数据库永远不会接触第三方服务器。您可以控制加密密钥、访问日志和数据保留策略 — 这对于遵守 SOC 2、ISO 27001 或 GDPR 等合规义务的团队来说至关重要。