部署 Passbolt 一键安装。
开源团队密码管理器，专为协作而生，支持端到端加密和自托管的隐私。
为 Passbolt 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Passbolt 的主要功能
端到端加密
所有密码在发送到服务器之前，都会在浏览器中使用 OpenPGP 加密，因此主机永远无法访问明文密钥。
细粒度共享
共享单个密码或文件夹给特定用户或群组，并可设置按权限划分的读写访问控制。
完整审计跟踪
每一次访问、共享、复制和更新都会记录时间戳和用户身份，为安全团队提供完整的凭据活动历史记录。
浏览器扩展
适用于 Chrome 和 Firefox 的官方扩展程序可以直接从保险库中自动填充匹配网站上的凭据，而不会在剪贴板中暴露密码。
REST API 和 CLI
完整的 REST API 和官方 CLI 工具让 DevOps 团队能够将 Passbolt 集成到预置脚本、CI/CD 流水线和秘密轮换工作流中。
为什么要在 Hostinger 上运行 Passbolt
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。