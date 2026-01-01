ArcadeDB 是一个开源的多模型数据库引擎，旨在为各种数据模型提供极致性能。与强制您在图、文档或关系结构之间进行选择的单模型数据库不同，ArcadeDB 原生支持所有这些模型——在单个引擎中存储和查询图关系、文档集合、键值对、时间序列、向量嵌入和地理空间数据，并完全符合 ACID 标准。

ArcadeDB 由 OrientDB 的创始人创建，采用低级 Java 构建，经过优化以最大限度地减少垃圾回收，每秒可实现数百万次记录操作。内置的 ArcadeDB Studio Web 界面提供查询执行、模式管理和图可视化功能——部署后无需单独的客户端工具。