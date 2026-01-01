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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 ArcadeDB 构建什么

ArcadeDB 是一个开源的多模型数据库引擎，旨在为各种数据模型提供极致性能。与强制您在图、文档或关系结构之间进行选择的单模型数据库不同，ArcadeDB 原生支持所有这些模型——在单个引擎中存储和查询图关系、文档集合、键值对、时间序列、向量嵌入和地理空间数据，并完全符合 ACID 标准。

ArcadeDB 由 OrientDB 的创始人创建，采用低级 Java 构建，经过优化以最大限度地减少垃圾回收，每秒可实现数百万次记录操作。内置的 ArcadeDB Studio Web 界面提供查询执行、模式管理和图可视化功能——部署后无需单独的客户端工具。

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ArcadeDB 的主要功能

多模型数据引擎

在单个数据库中存储和查询图、文档、键值、时间序列和向量数据，无需切换工具或同步单独的存储。

七种查询语言

使用 SQL、Cypher、Apache Gremlin、GraphQL、MongoDB 查询语言、PromQL 或 Redis 协议进行查询——使用适合您数据模型的语言。

ArcadeDB 工作室

内置Web界面，用于执行查询、管理模式、可视化图数据以及无需外部客户端工具即可管理数据库。

向量相似度搜索

用于AI和机器学习工作负载的原生向量嵌入存储和相似度搜索，可与您的操作数据一同使用。

规模化 ACID

完全符合ACID的事务，每秒处理数百万条记录，从嵌入式树莓派部署到多节点集群。

为什么要在 Hostinger 上运行 ArcadeDB

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