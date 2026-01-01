slskd 是一个现代的开源客户端，用于 Soulseek 点对点网络，完全通过响应式网页界面提供。它取代了传统的桌面 Soulseek 客户端，提供了一个自托管服务器，您可以从任何浏览器访问，让您全天候搜索和下载数百万 Soulseek 用户共享的音乐、无损文件和其他内容 — 即使您的桌面电脑已关闭。

在 VPS 上自托管 slskd 意味着您的下载可以在后台持续运行，而不会占用本地机器。所有设置都可以通过内置的网页用户界面或远程 YAML 配置文件进行管理，让您完全控制共享目录、下载队列、传输限制和用户权限。