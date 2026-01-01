Matrix Synapse 是 Matrix 开放通信协议的参考 homeserver，支持实时消息、语音和视频通话、文件共享以及跨越联邦服务器网络的端到端加密。Synapse 受到全球政府、大学和企业的信任，让您的用户能够安全通信，同时将所有数据保留在您自己的基础设施上。

联邦允许您的服务器与其他 Matrix 服务器无缝连接，这样您的用户就可以联系到全球 Matrix 网络上的任何人。借助与 Slack、Discord、IRC 和 Telegram 的桥接，Synapse 可以集成到现有的通信工作流程中，而无需强制所有人使用单一平台。