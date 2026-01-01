Formbricks 是一个开源的体验管理平台，旨在作为 Qualtrics 和 SurveyMonkey 的自托管替代方案而构建。产品和营销团队使用它来构建调查，以便在用户所在的位置精准触达他们 — 通过 JavaScript SDK 在 Web 应用程序内部、在独立的链接页面上、嵌入到网站中或通过电子邮件活动发送。所有回复都流入一个内置了分段和过滤功能的统一仪表板。

在您的 VPS 上自托管 Formbricks，您可以完全拥有每个调查回复和受众细分，而无需数据离开您的基础设施。部署后第一个注册的用户将成为管理员，无需分发默认凭据。PostgreSQL 和 Valkey 已预先配置，首次启动即可使用。