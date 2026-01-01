一键部署 Formbricks。
用于在应用内、链接、网站和电子邮件渠道中构建定向调查的开源平台。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Formbricks 构建什么
Formbricks 是一个开源的体验管理平台，旨在作为 Qualtrics 和 SurveyMonkey 的自托管替代方案而构建。产品和营销团队使用它来构建调查，以便在用户所在的位置精准触达他们 — 通过 JavaScript SDK 在 Web 应用程序内部、在独立的链接页面上、嵌入到网站中或通过电子邮件活动发送。所有回复都流入一个内置了分段和过滤功能的统一仪表板。
在您的 VPS 上自托管 Formbricks，您可以完全拥有每个调查回复和受众细分，而无需数据离开您的基础设施。部署后第一个注册的用户将成为管理员，无需分发默认凭据。PostgreSQL 和 Valkey 已预先配置，首次启动即可使用。
Formbricks 的主要功能
多渠道分销
通过JavaScript SDK在应用内、在可分享的链接页面上、嵌入到网站中或通过电子邮件触达受访者——所有这些都可以在一个仪表板中进行管理。
SDK 受众定向
根据属性、自定义事件或通过 Formbricks SDK 跟踪的历史行为，向特定用户群体显示问卷。
逻辑分支编辑器
通过可视化无代码编辑器，构建具有条件逻辑、跳过规则和多样化输入类型的多步骤调查。
自动化响应路由
当提交到达时，自动将回复推送到 Slack、Notion、Google Sheets、Airtable、Zapier 或 n8n。
提交分析
直接在仪表板中查看完成率、回复摘要和个人提交，无需导出数据。
多语言调查
从单一调查配置中同时部署多语言调查，以触达全球受众。
为什么要在 Hostinger 上运行 Formbricks
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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