LinkAce 是一个开源书签存档，专为那些希望长期、有组织地保管所收集的每个链接的人而构建。它自动捕获标题和描述，监控已保存的 URL 以查找损坏或移动的目标，并且可以将页面移交给互联网档案馆，这样即使原始网站消失，重要的来源也能保持可访问。

在您自己的 VPS 上自托管 LinkAce 可以让您的阅读历史、研究和共享列表免受第三方跟踪器和专有书签服务的影响。随附的 MariaDB 数据库和 Redis 缓存为您提供了一个快速、私有的知识库，您完全拥有它，并支持浏览器书签、RSS 订阅源和用于集成的完整 REST API。