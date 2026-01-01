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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Yao 构建什么

Yao是一个开源的全栈应用运行时，它允许开发者通过编写JSON和YAML配置文件而不是后端代码来构建Web应用、REST API和管理仪表板。Yao v1.0最初是一个低代码引擎，现已发展成为一个AI代理平台，集成了原生的MCP（模型上下文协议），支持多代理编排，并内置了对话式聊天界面。

与传统框架不同，Yao以单个Go二进制文件的形式发布，内置SQLite数据库、用于TypeScript钩子的V8 JavaScript引擎，以及一个服务器渲染的UI系统——使其成为一个自包含的环境，用于构建和运行AI驱动的Web应用，无需管理单独的运行时或数据库。

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你可以用 {name} 构建什么

Yao 的主要功能

JSON API 构建器

完全在 JSON/YAML 配置文件中定义 REST API 端点、数据库模型和管理面板，从而消除后端样板代码。

AI代理编排

原生MCP支持和多代理执行让您能够连接AI工具，将任务委派给子代理，并从单个配置中运行并行代理工作流。

嵌入式 V8 引擎

直接在 Yao 内部运行 TypeScript 业务逻辑和钩子，使用捆绑的 V8 JavaScript 运行时 — 无需安装 Node.js。

服务器渲染的用户界面

SUI Pages 提供了一个基于组件的服务器端渲染系统，用于构建完整的前端界面，而无需单独的JavaScript框架。

内置向量搜索

集成向量搜索、知识图谱和 GraphRAG 能力驱动语义文档检索和 AI 知识库功能。

为什么要在 Hostinger 上运行 Yao

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