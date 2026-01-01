Yao是一个开源的全栈应用运行时，它允许开发者通过编写JSON和YAML配置文件而不是后端代码来构建Web应用、REST API和管理仪表板。Yao v1.0最初是一个低代码引擎，现已发展成为一个AI代理平台，集成了原生的MCP（模型上下文协议），支持多代理编排，并内置了对话式聊天界面。

与传统框架不同，Yao以单个Go二进制文件的形式发布，内置SQLite数据库、用于TypeScript钩子的V8 JavaScript引擎，以及一个服务器渲染的UI系统——使其成为一个自包含的环境，用于构建和运行AI驱动的Web应用，无需管理单独的运行时或数据库。