bolt.diy 是 bolt.new 的一个开源分支，它将全栈AI辅助开发带到您自己的基础设施中。它将基于浏览器的编辑器与集成运行时相结合，让您可以用简单的语言描述您想要构建的内容，并让大型语言模型（LLM）生成、执行和迭代完整的应用程序——包括前端、后端和配置。

与基于云的AI编码工具不同，自托管 bolt.diy 意味着您的代码、提示和API密钥都保留在您的VPS上。您可以连接您已在使用的大型语言模型（LLM）提供商——OpenAI、Anthropic、Groq、Google Gemini、本地Ollama模型等等——这样您就不会被锁定在单一供应商或订阅层级中。