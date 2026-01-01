部署 bolt.diy 一键安装。
开源AI编码助手，让你能够从浏览器中提示、运行和部署全栈应用。
为 bolt.diy 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 bolt.diy 构建什么
bolt.diy 是 bolt.new 的一个开源分支，它将全栈AI辅助开发带到您自己的基础设施中。它将基于浏览器的编辑器与集成运行时相结合，让您可以用简单的语言描述您想要构建的内容，并让大型语言模型（LLM）生成、执行和迭代完整的应用程序——包括前端、后端和配置。
与基于云的AI编码工具不同，自托管 bolt.diy 意味着您的代码、提示和API密钥都保留在您的VPS上。您可以连接您已在使用的大型语言模型（LLM）提供商——OpenAI、Anthropic、Groq、Google Gemini、本地Ollama模型等等——这样您就不会被锁定在单一供应商或订阅层级中。
bolt.diy 的主要功能
多提供商 LLM 支持
通过一个界面连接 OpenAI、Anthropic、Groq、Google Gemini、Ollama、OpenRouter、xAI 以及 15 家以上其他提供商。
全栈代码生成
生成完整的应用程序，包含可运行的前端、后端和配置文件——而不仅仅是代码片段。
浏览器内执行
运行并预览生成的代码，无需离开界面或设置本地开发环境。
自带 API 密钥
使用您现有的提供商凭据，这样您只需按使用量付费，没有平台加价或订阅等级。
开源和自托管
所有提示、生成的代码和凭据都保留在您的VPS上 — 不与第三方SaaS平台共享任何数据。
为什么要在 Hostinger 上运行 bolt.diy
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。