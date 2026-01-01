一键安装部署 Thumbor。
开源智能图像服务器，通过简单的基于URL的请求，按需裁剪、调整大小和过滤图像。
为 Thumbor 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Thumbor 构建什么
Thumbor 是一个基于 Python 的智能图像处理服务器，它通过 URL 参数处理图像的调整大小、裁剪和过滤 — 无需更改应用程序代码即可集成。Thumbor 与普通图像调整器不同之处在于其 AI 驱动的智能裁剪功能：它在裁剪前会自动检测图像中的人脸和重要特征，确保主体不会被意外切掉。
被维基百科、Globo.com、福布斯和 Vox Media 用于生产环境，服务数十亿张图片，Thumbor 经过了大规模的实战检验。它在基本操作中不需要任何外部依赖。自托管将每次转换的 SaaS 费用替换为固定的 VPS 成本，并使您的媒体管道完全在您自己的基础设施内运行。
Thumbor 的主要功能
智能人脸检测
内置的面部和特征检测功能可确保在裁剪成不同宽高比时，图像中最重要的部分保持居中。
基于网址的处理
通过构建 URL 来调整大小、裁剪、过滤和转换图像 — 无需 SDK，适用于任何语言或框架。
格式自动选择
自动向支持 WebP 的浏览器提供 WebP 格式，并以 JPEG 或 PNG 作为备用方案，从而在无需额外工作的情况下减少带宽。
可扩展的筛选系统
通过 URL 参数或自定义 Python 滤镜插件应用亮度、对比度、水印、圆角和模糊。
结果缓存
处理结果会被缓存，以避免重复处理相同的请求，从而在高流量时显著降低CPU负载。
为什么要在 Hostinger 上运行 Thumbor
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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