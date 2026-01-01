Thumbor 是一个基于 Python 的智能图像处理服务器，它通过 URL 参数处理图像的调整大小、裁剪和过滤 — 无需更改应用程序代码即可集成。Thumbor 与普通图像调整器不同之处在于其 AI 驱动的智能裁剪功能：它在裁剪前会自动检测图像中的人脸和重要特征，确保主体不会被意外切掉。

被维基百科、Globo.com、福布斯和 Vox Media 用于生产环境，服务数十亿张图片，Thumbor 经过了大规模的实战检验。它在基本操作中不需要任何外部依赖。自托管将每次转换的 SaaS 费用替换为固定的 VPS 成本，并使您的媒体管道完全在您自己的基础设施内运行。