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Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 DocuSeal 构建什么

DocuSeal是一个免费的开源文档电子签名平台，它提供了DocuSign和PandaDoc等商业服务的核心功能——拖放式字段放置、多种签名类型、自动提醒和完整的审计跟踪——而无需订阅费用或按文档收费。

在您的VPS上自托管DocuSeal意味着您的合同、协议和已签名文档完全存储在您自己的基础设施上。敏感的商业文档绝不会通过第三方平台，这简化了GDPR和其他数据保护要求的合规性，同时为您提供了无限的文档存储和处理能力。

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DocuSeal 的主要功能

拖放式表单生成器

使用可视化编辑器，在PDF上的任意位置放置签名域、姓名首字母、日期和自定义表单输入——无需编码。

多种签名类型

签署者可以在任何设备上绘制、输入或上传他们的签名，以适应个人偏好。

批量发送

一次性将同一份文件发送给数百名签署者，使批量合同分发变得快速且易于管理。

自动提醒

待签署通知会自动发送，减少了所需的手动跟进，以便按时完成文档签署。

文档模板

保存可重复使用的文档布局，以便像保密协议或入职表格这样的重复性工作流程可以在几秒钟内启动。

为什么要在 Hostinger 上运行 DocuSeal

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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