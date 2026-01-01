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用于会议、研讨会和聚会的开源事件管理和票务平台。

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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

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快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Hi.Events 构建什么

Hi.Events 是一个现代化的开源活动管理和票务平台，专为希望完全掌控活动、且无需向商业平台支付按票收费的组织者而设计。它处理整个活动生命周期——从发布活动页面、销售门票到参会者签到和销售分析——所有这些都通过一个统一的仪表板完成。

在您自己的VPS上自托管Hi.Events，可以将参会者数据、支付配置和活动内容置于您的掌控之下。您无需将每张门票的一部分收益支付给SaaS提供商，而是无论销售多少门票，都只需支付固定的VPS费用，并且可以根据您的品牌定制平台。

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你可以用 {name} 构建什么

Hi.Events 的主要功能

可定制的活动页面

构建品牌活动页面，支持自定义域名、专属徽标和与您的组织风格匹配的定制主页布局。

Stripe 票务销售

通过原生 Stripe 集成、促销代码、容量限制和分级定价规则，销售付费和免费门票。

二维码签到

使用二维码门票和专为移动设备上的工作人员设计的内置签到界面，在门口验证参会者。

订单管理

跟踪订单、发放退款、重新发送门票，并导出参会者名单，用于胸牌打印或活动后跟进。

销售分析

通过内置仪表板和逐场活动报告，实时监控门票销售、收入和到场趋势。

REST API & Webhooks

通过文档化的 REST API 和 webhook 系统，将 Hi.Events 与 CRM、邮件列表或自定义工作流集成。

为什么要在 Hostinger 上运行 Hi.Events

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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