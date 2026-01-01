Hi.Events 是一个现代化的开源活动管理和票务平台，专为希望完全掌控活动、且无需向商业平台支付按票收费的组织者而设计。它处理整个活动生命周期——从发布活动页面、销售门票到参会者签到和销售分析——所有这些都通过一个统一的仪表板完成。

在您自己的VPS上自托管Hi.Events，可以将参会者数据、支付配置和活动内容置于您的掌控之下。您无需将每张门票的一部分收益支付给SaaS提供商，而是无论销售多少门票，都只需支付固定的VPS费用，并且可以根据您的品牌定制平台。