LanguageTool是一个全面的开源校对服务器，通过简单的RESTful HTTP API，可以捕获超过25种语言的语法、风格、标点和拼写错误。它远不止基本的拼写检查，还能检测复杂的语法问题，使其成为Grammarly等云端语法服务的一个注重隐私的替代方案。

这是一个纯API服务，没有传统的网页用户界面。客户端——浏览器扩展、LibreOffice插件、代码编辑器和自定义应用程序——指向您的部署URL并直接调用/v2/check端点。自托管意味着书面内容永远不会离开您的基础设施，这对于法律、医疗或敏感的商业文档至关重要。